EVANGELIO DEL DÍA🌾

Viernes 13 de Septiembre de 2024

Lucas 6, 37-42

Jesús dijo a sus discípulos: «No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados.

Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con la que ustedes midan también se usará para ustedes»

Les hizo también esta comparación: «¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo?

El discípulo no es superior al maestro; cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro.

¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: «Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo», tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 6, 39-42:

💫El guía de tu vida

1) Ciego:

En la vida uno se enceguece y puede haber distintas maneras de enceguecerse. Por un lado uno puede quedar ciego desde y por los afectos, ya que ellos te hacen obsesionarte con una persona; y por obtener cariño sos capaz de perder tu identidad y tu modo de vida. También está la ceguera material en donde te pones ciego porque todo lo medís desde lo económico y tu mundo gira por si tenés o no tenés. Otra ceguera es la moral, en la cuals por ver el pecado en esta otra persona, te cierras a escucharla, porque te pones como un juez y no das permiso a que pueda cambiar o retractarse, ya lo que hizo bastó para enceguecerte.

2) Guía:

En la vida nos topamos con personas que nos quieren guiar, pero el problema es cuando nos quieren manipular. Quien manipula te lleva a donde te quiere llevar, mientras quien te guía es alguien que acompaña tu caminar según lo mejor para vos. La clave es que sepas distinguir si guías o manipulas, si quieres lo mejor para esa persona o quieres que sea como vos querés que esa.

3) Viga:

Aprender a mirarse uno es la clave para saber comprender al otro. Nadie está exento de nada y todos tenemos algo que trabajar. En esta vida comprende que tienes todo por caminar y también por trabajar pero, para salir adelante tenés que aceptar tu pasado, para emprender tu exterior tenés que escuchar tu interior, para enfrentar la realidad tenés que dejar de lado la idealidad y para vivir en paz debes enfrentar y asumir tus guerras. La vida es desafiante y exigente, pero también es consolante y maestra. Algo bueno está por venir.