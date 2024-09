EVANGELIO DEL DÍA🌾

Sábado 14 de Septiembre de 2024

Juan 3, 13-17

Jesús dijo:

«Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo.

De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan Vida eterna.

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 3, 13-17:

💫Ver a Dios como Dios nos ve

1) Exaltación:

Es comprender que en esta vida es mirar hacia afuera para poder vivir en lo alto. Es comprender la gracia de Dios como un escándalo, porque Dios está en todos y en todo. Es ver que Dios es capaz de hacer una fiesta por un pecador que se convierte. Moisés y David fueron asesinos, pero Dios los sigue amando y obra en ellos. Pablo fue testigo de muertes y luego fue elegido para ser testigo de vida. La gracia trasciende nuestra razón. Hoy ver a Jesús es entender que da la vida por mí, por vos, simplemente y complejamente porque te ama.

2) Levantado:

Jesús no viene a poner un “pecadómetro”, pero sí viene a mostrar a todos el amor que nos tiene. Porque el levantarte hoy es recordar que tenés una vieja vida borrada y una nueva vida otorgada a través de la cruz. Proponete hoy mirar una cruz y recordá que hay una oportunidad.

3) Vida eterna:

Creemos que nuestra buena conducta genera el amor de Dios y que nuestra mala conducta, el enojo de Dios. Esto lleva a que mucha gente diga: “no voy a la iglesia porque soy pecador”. Sí existen museos de santos, pero la Iglesia es el hospital de personas heridas y pecadoras. Por lo tanto, vení. Porque el legalismo alimenta el orgullo natural, que es lo que encontramos muchas veces en gente dentro de la iglesia. Eso es lo que enfrenta Jesús, porque es como decir: “yo mismo me ocupo de ser santo”. Hoy, en esta fiesta, comprendemos que Jesús nos salva y que nosotros no podemos auto-santificarnos. Jesús no pagó por nosotros en la cruz y nosotros estamos pagando cuotas fijas. No, no es así. En la fiesta de hoy vemos y vivimos que Jesús pagó todo y viene a invitarte a levantarte porque tenés vida y la tenés que vivir. Hoy es el día de mirar la cruz y a Cristo crucificado para comprender que todo es gracia de Dios y debemos esforzarnos cada día, no para no pecar, sino para recordar el amor de Dios. Algo bueno está por venir