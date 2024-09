EVANGELIO DEL DÍA🌾

Jueves 19 de Septiembre de 2024

Lucas 7, 36-50

Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas; los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume.

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: «Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es: ¡una pecadora!»

Pero Jesús le dijo: «Simón, tengo algo que decirte.» «Di, Maestro!», respondió él.

«Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios, el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos amará más?»

Simón contestó: «Pienso que aquel a quien perdonó más.»

Jesús le dijo: «Has juzgado bien.» Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies; en cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste; ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza; ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor.»

Después dijo a la mujer: «Tus pecados te son perdonados.»

Los invitados pensaron: «¿Quién es este hombre, que llega hasta perdonar los pecados?» Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 7, 36-50:

💫Más perdonado

1) Fariseo:

El fariseo lo invitó a comer a Jesús. No hay nada más difícil que cambiar a alguien que cree tener la verdad y a quien es imposible hacerle entender que está equivocado. Cuántas veces uno se endurece en la vida creyendo que quienes lo rodean le adeudan. Hay gente que te quiere hacer sentir que estás en deuda con ellos y hasta incluso te quieren hacer sentir que gracias a ellos, sos algo. No dejes que nadie te compre con una comida y mucho menos con favores. No te ates a personas por favores o por dinero y mucho menos te dejes usar por personas que solo quieren la foto contigo para sacar un cierto prestigio.

2) Mujer pecadora:

Quien se entrega de corazón es generoso y no necesita pedir nada. Cuántas veces vemos que nos falta eso en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Nos falta esa actitud de mostrarnos como tal y darnos como somos. Ella da de lo que tiene y por sobre todo se muestra ella como es. Porque es comprender que “Dios perdona todo corazón arrepentido” y es así que la presencia de Dios siempre está viva en cada persona que asume humildemente sus límites.

3) En paz:

La clave de vivir en paz es reconocerte como sos y asumir lo que sos, pero también tener en claro lo que no sos. Vivir en paz es tener la grandeza de asumir tus pequeñeces. Vivir en paz es tener la dicha de tener en claro que no podés ser lo que los otros quieren que vos seas y la bondad es saber que todo tiene un principio y un fin. Si tienes en claro estas cosas podrás seguir alimentando tu paz interior Algo bueno está por venir.