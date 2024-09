EVANGELIO DEL DÍA🌾

Viernes 20 de Septiembre de 2024

Lucas 8, 1-3

En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la Buena Noticia del reino de Dios, acompañado por los Doce y por algunas mujeres, que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que les servían con sus bienes.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 8,1-3:

💫Acompañado

1) Recorría:

Nunca me cansaré de decirte que tenés que salir. No podes seguir girando en lo mismo y buscando que toda la gente gire alrededor tuyo. Uno llega a ese momento en el cual se conforma con poco y el problema es caer en un conformismo. Salí de vos y empieza a moverte por hacer algo por tu vida, y si te equivocas te equivocas, no pasa nada. Hay veces que es preferible equivocarse por empezar algo nuevo, que quedarse quieto en algo que no funciona y sabés que no funcionó.

2) Acompañaban:

En esta vida nadie está solo, pero sí muchas veces uno busca estar solo. Jesús siendo el hijo de Dios no quiso caminar en la vida solo. ¿Por qué entonces te aíslas? No dejes de caminar y construir con otros. Acordate que en esta vida siempre necesitaremos de alguien.

3) Las mujeres:

Jesús no hace ninguna distinción de persona. Acepta a todos y acompaña a todos. Cuánto bien hacen las mujeres en la vida de la Iglesia. Hoy quiero agradecer a las catequistas, a las ministros de eucaristía, a las señoras del duelo que van a rezar a las comunidades en donde ha fallecido un ser querido, a las legionarias de María, etc. Dios nos sigue mostrando su amor en estas personas concretas que nos hacen tanto bien. Enfrentemos aquello que decía Maquiavelo: “al mal hay que hacerlo rápido, al bien de a poco”, porque su concepto era que la gente se olvida rápido de las cosas. Por tanto si haces el mal, en dos años la gente no se va a acordar del mal que hiciste, y si haces el bien, también hay que hacerlo de a poco, para que la gente no se olvide, porque a la primera que hagas de vuelta, la gente ya se olvidó. Hoy con este evangelio nos muestra Jesús que el hacer es lograr construir vida y comunidad. Algo bueno está por venir.