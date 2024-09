EVANGELIO DEL DÍA🌾

Domingo 22 de Septiembre de 2024

Marcos 9, 30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos.

Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.»

Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle.

Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?»

Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante.

Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.»

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 9, 30-37:

💫El poder de servir

1) Nadie supiera:

En esta vida estamos llamados a hacer las cosas callado, no porque no haya que hacerlas, pero no por vos se tienen que dar a conocer, sino más bien deja que otros conozcan de tus obras y, por sobre todo, deja que los otros hagan conocer de tu vida. La vida es muy corta para que se convierta en un puro marketing de los demás. Más bien disfruta de tu vida y de lo que haces, que eso motiva y mueve más que cualquier otra publicidad.

2) Temían:

Es a través del temor que también se logra mucho y es en el constante caminar donde descubres muchas cosas de tu propio vivir. El aprender a caminar día a día hace también que seas un valiente. Valiente no es quien no tiene miedos, sino más bien quien enfrenta los miedos. Hoy no dejes de pedir a Jesús que te dé el don de la valentía, para saber enfrentar tus miedos y dar respuesta a muchas preguntas que llevas dentro.

3) Pequeño:

La mayor tentación que los hijos de Dios podemos tener es la búsqueda de poder. Cuando se nos mete ese bichito de buscar tener un puesto o ser reconocidos, se puede terminar desvirtuando todo. Por eso mismo la clave es vivir como pequeños confiando el día a día a Dios y hacer las cosas por amor y no por una boleta o factura y mucho menos para que te rindan honor. Hoy no dejes que tu vida se detenga en un puesto o en un cobro expreso, más bien vive haciendo el bien, que el bien será siempre tu vivir. Algo bueno está por venir.