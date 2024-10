EVANGELIO DEL DÍA🌾

Miércoles 2 de Octubre de 2024

Mateo 18, 1-5. 10

Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: «¿Quién es el más grande en el Reino de los Cielos?»

Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: «Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el Reino de los Cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo».

Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt 18, 1-5. 10:

💫Los ángeles nos protegen

1) Ser pequeños:

Nunca te olvides de esto, el que conoce a Jesús no busca grandezas y puestos, no busca reflectores para sí ni tampoco quiere ser la estrella; quien conoce a Jesús vive en esa pequeñez que solo Dios regala. Ser pequeños es saber que Dios es tan grande que lo abarca todo y nos colma con su amor.

2) No despreciar:

Cuando se conoce a Jesús el corazón se abre de par en par, tu corazón se ensancha. Los cristianos no despreciamos, sino más bien buscamos hacer el bien sin mirar a quién y recordamos que todos somos hijos de Dios. Esa es la mayor grandeza. Es por ello por lo que toda persona es única e irrepetible, porque toda persona vale.

3) Los ángeles:

Hoy es el día de los Ángeles custodios, aquellos quienes nos cuidan día a día y segundo a segundo. Hoy forja esa relación con tu ángel de la guarda y sabe que Dios te ama tanto, tanto, que quiere cuidarte en cada momento y dispone de los suyos para vos. Imagínate eso. Dios quiere que todos se salven y estén con Él, vos ¿querés estar con Jesús? Porque Dios te pone todas las posibilidades para que puedas irte al cielo. Nunca lo dejes de pensar. Algo bueno está por venir.