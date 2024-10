EVANGELIO DEL DÍA🌾

Jueves 10 de Octubre de 2024

Lucas 11, 5-13

Jesús dijo a sus discípulos:

«Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche, para decirle: «Amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle», y desde adentro él le responde: «No me fastidies; ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos.»

Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario.

También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.

¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión?

Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan!»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 11, 5-13:

💫El recurrir

1) Amigo:

El amigo es quien te acompaña y te escucha. La amistad implica nobleza y compañía. Jesús te aclara desde la amistad, para que entiendas la relación con Dios en la oración, sabiendo que quiere lo mejor para vos y que te acompaña, y no es capaz de soltarte ni de juzgarte. Es una amistad que no exige nada ni pide nada, porque es propia de una relación fluida. Cuando una relación es enfermiza, demanda y exige, pide y complica, ahoga y absorbe, pero por sobre todo es exclusiva y excluyente. Dios no te propone eso, te propone un encuentro para encontrar.

2) Insistencia:

En estos días vimos la importancia de orar. Pero hoy vemos cuán importante es perseverar, saber comprender que la vida se la lleva remando diariamente, saber que nada se logra si no se persevera y se lucha. Si estás convencido que por aquí va tu camino y tu felicidad entonces persevera en ello, la cosecha viene de muchos intentos de siembra, y de comprender de tantos fracasos que por ello se aprende, se persevera y se llega a la excelencia.

3) El Espíritu:

Tu oración es clave para aliviar el alma y es tu alma quien logra crecer en el Espíritu. Tu oración es la calma para tu alma y es comprender que sos templo del espíritu. Acordate de la famosa oración con la que terminamos:

Ven, Espíritu Creador,

visita las almas de tus fieles

llena con tu divina gracia,

los corazones que creaste.

Tú, a quien llamamos Paráclito,

don de Dios Altísimo,

fuente viva, fuego,

caridad y espiritual unción.

Tú derramas sobre nosotros los siete dones;

Tú, dedo de la diestra del Padre;

Tú, fiel promesa del Padre,

que inspiras nuestras palabras,

Ilumina nuestros sentidos;

infunde tu amor en nuestros corazones

y, con tu perpetuo auxilio,

fortalece la debilidad de nuestro cuerpo.

Aleja de nosotros al enemigo,

danos pronto la paz,

sé nuestro director y nuestro guía,

para que evitemos todo mal.

Por ti conozcamos al Padre,

al Hijo revélanos también.

Creamos en ti, su Espíritu,

por los siglos de los siglos.

Gloria a Dios Padre,

y al Hijo que resucitó,

y al Espíritu Consolador,

por los siglos de los siglos. Amén.

Algo bueno está por venir.