EVANGELIO DEL DÍA🌾

Domingo 13 de Octubre de 2024

Marcos 10,17-30

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.»

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.»

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»

Los discípulos se extrañaron de estas palabras.

Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.»

Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?»

Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.»

Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.»

Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más –casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones–, y en la edad futura, vida eterna.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 10, 17-30:

💫Dejarlo todo

1) En camino:

En esta historia de tu vida no podés dejar de escribir tu vida. No dejes que otros te pongan el ritmo de sus vidas en tu vida y no hagas que tu vida sea una constante dependencia de otros, y mucho menos del otro. Anda haciendo tu camino, prepara tu vida y aprende que encerrarte en vos puede llegar a asfixiarte. Cuando uno deja de caminar los huesos se endurecen y los músculos flaquean, así pasa también con la vida. Si dejas de hacer cosas por y para tu vida te haces una persona dura, pero al mismo tiempo muy sensible.

2) Hacer:

Uno puede hacer muchas cosas, pero en la vida, si no tienen un sentido, esas cosas quedan en la nada. El hacer cosas por tu vida y para tu vida tiene que tener un eje o una esencia. El hacer por hacer hace que puedas ser una constante máquina de acciones, pero sin pasión por lo que haces. El problema de quien hace mucho, pero sin el por qué o el para qué, es que su espera no está en los objetivos que se pone o en la raíz del por qué hace, sino más bien su mirada está puesta en resultados y los resultados nunca darán con lo que esperamos, y es ahí cuando nos podemos tirar abajo.

3) Dejarlo:

Lo más difícil es soltar y dejar lo que te da seguridad. Siempre tenemos miedo a lo nuevo y a lo distinto, y somos capaces de aferrarnos a cosas incluso que nos hacen sufrir. Podemos llegar a tener riquezas que nos atan, riquezas que no son reducidas en lo material, porque hay personas que se atan a personas que creen que son su única riqueza. Por tanto, la clave es soltar para descubrir lo nuevo y lo nuevo se descubre soltando. Algo bueno está por venir.