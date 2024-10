EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lunes 14 de Octubre de 2024

Lucas 11, 29-32

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles:

«Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para esta generación.

La reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.

Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen; porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 11, 29-32:

💫Los signos

1) Malvada:

Siempre los que te rodean serán exigentes y pedirán algo más de tu persona. El problema es cuando tu vida se reduce a solo saciar la vida de los otros, porque nunca llegarás a complacer. Incluso me pongo a pensar cuántas veces me hago añicos la vida mía, como cura, con tal de saciar a mi feligresía y siempre me sacan en cara algo. Pero es claro y entendible, porque cada uno mira lo suyo y no miran si vos estás bien o mal o si estás enfermo o no, siempre buscan que les complazcas lo que ellos quieren. Por tanto, mira que la multitud siempre tiene algo de maldad. El problema es que vos alimentes esa maldad o quieras ser vos parte de esa maldad.

2) Jonás:

Un profeta que encamina su vida el doble, porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Si una persona está en calma mientras en tu vida hay tormentas, es seguro que esa tormenta es producida por esa persona que está en calma mientras ve tu tormenta. Por eso hay que hacer como hicieron con Jonás, Jn 1,4, sacarlo del barco. Hay veces que es necesario sacar de tu vida a esas personas que te generan tormentas y te quieren hundir.

3) Es más:

En esta vida siempre encontraremos personas que nos alivien la vida y nos animen a seguir, pero tenemos que aprender a escuchar, tenemos que recordar que no somos autosuficientes y, por sobre, todo aprender que no se puede con todo y no podés con todo. Déjate ayudar y aprende a vivir con los consejos de los que verdaderamente te aman. Algo bueno está por venir.