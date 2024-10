EVANGELIO DEL DÍA🌾

Viernes 18 de Octubre de 2024

Lucas 10,1-9

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.

Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa.» Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: «Está cerca de vosotros el reino de Dios.»»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 10, 1-9:

💫De dos en dos

1) Designó:

Cuando uno es llamado también Dios da las herramientas para cumplir aquello para lo que te llama, pero una cosas es ser llamado y otra es ofrecerse. Porque la vida misma te va exigiendo y te va poniendo en circunstancias difíciles, pero es allí también donde se aprende a descubrir herramientas y personas que te acompañan en la vida. Dios nunca te dará algo que no puedas soportar y te lo dará en el tiempo oportuno cuando Él sabe que vas a poder soportar esa situación.

2) Trabajadores:

Trato de no quejarme, ¿sabes? Estoy en una parroquia que es una de las más grandes de mi diócesis, de aquí, de Tucumán: 151 km de jurisdicción, 23 capillas, 150.000 habitantes aproximadamente, con realidades de campo, ciudad y alta montaña. Pero comprendí que más allá de que es una parroquia para cuatro curas y somos simplemente dos, comprendí que la clave es enseñar la fuerza de la fe y la importancia de ser cristianos. Porque la fe no se reduce al padre o a la monjita, porque ni el padre ni la monjita fueron colgados en la cruz por amor. Si doce locos, si doce apóstoles, lograron que este mundo se enterara de que existe Jesús, cómo vos y yo no vamos a lograr mostrar a este mundo que hay otra opción de vivir.

3) La paz:

Somos enviados a llevar paz y no somos enviados a juzgar; somos enviados a amar y no a cuestionar; somos enviados a fortalecer y no a remarcar las debilidades del otro; somos simplemente personas que se encontraron a Jesús para que ayudemos a que Jesús se siga encontrando con las personas que nos rodean. Algo bueno está por venir.