EVANGELIO DEL DÍA🌾

Sábado 19 de Octubre de 2024

Lucas 12, 8-12

Jesús dijo a sus discípulos:

«Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios.

Al que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará.

Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 12, 8-12:

💫El Espíritu Santo da vida

1) Reconocer:

Eso es lo lindo a lo que Dios te invita hoy, solo Él puede hacer maravillas en tu vida y puede saciarte. Es desde allí en donde te convertís en testigo. Es ser un enamorado de la vida, porque es Él mismo la vida. Cuando Dios toca tu corazón y vos lo descubrís, te convertís no en un religioso o fanático religioso, sino más bien en un enamorado de la vida, y percibís incluso eso pequeño de Dios que hay en el otro y en los otros, por los otros y para los otros.

2) El Espíritu Santo:

Es respetar la obra de Dios que hay en el otro. El Espíritu Santo da vida porque es esa brisa suave que acaricia tu rostro, que toca tu alma. No podemos olvidarnos que nuestra vida y nuestra Iglesia se mueven en el Espíritu. Hoy vos sos un don para el otro. Tenés la presencia del Espíritu Santo para alimentar al otro. Hoy es el Espíritu Santo el que te mueve a llegar al otro.

3) Testigos de esperanza:

Es esto lo que hoy vos y yo estamos invitados a construir. Que sí se puede, que la grandeza de todo está en reconocer la obra de Dios en todos y en todo. Ser testigo de vida, ante una cultura de muerte. Ser testigo de comunión, en un mundo individualista. Ser sonrientes, ante una sociedad que marca mucho la tristeza; en el fondo, ser una ayuda para el otro porque vos vales y sabes que vos podés ayudar al otro, para que se sienta valorado ante un mundo que no valora y te hace creer que no vales. Fuerza y ánimo Vos sos un don de Dios para tu hermano y para mí. Algo bueno está por venir.