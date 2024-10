EVANGELIO DEL DÍA🌾

Domingo 20 de Octubre de 2021

Marcos 10, 35-45

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»

Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.»

Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?»

Contestaron: «Lo somos.»

Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.»

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.

Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 10, 35-45:

💫Los hermanos

1) Queremos:

En esta vida no siempre las cosas son como las queremos, pero hay veces que nos aferramos a lo que queremos y termina convirtiéndose en capricho. Cuando a tu vida la manejas desde el capricho el mismo capricho termina manejando tu vida, haciéndote creer que cosas insignificantes terminan siendo las desgracias más grandes.

La vida no pasa por tu querer, sino por comprender qué es lo que Dios quiere para tu vida y ver hasta donde estás dispuesto a enfrentar las cosas de la vida. Si te aferras a un capricho tu propia vida será un constante masoquismo, lastimándote a ti mismo.

2) Concédenos:

Todos tenemos un ego. Cuando uno sube orgulloso en la vida y Dios te humilla, eso sí puede golpearte de por vida. No andes buscando oportunidades y deja que las oportunidades te busquen a ti. Si tienes algo bueno de Dios, nunca tendrás que ofrecerte. Si uno se ofrece todo el tiempo, ya no se es llamado, sino ofrecido. No te crucifiques en las opiniones de los otros si no, no podrás cumplir tu objetivo. No mueras al propósito de los demás. La fama o el reconocimiento o el poder es limitado. El poder no lo tiene Elon musk, quien tiene el poder es el mozo que te sirve el café o el médico que te atiende. Esos son los que tienen poder en tu vida. Pero a veces nosotros nos creemos lo que hacemos creer a los demás, lo que más le cuesta a un actor es salir del personaje que debe interpretar. Por eso, no dejes que el poder coma tu identidad.

3) Podemos:

Entregarse a Dios es por abandono y no por acomodo. Hay cristianos que hasta viven de un personaje, por eso hay personas a quienes les cuesta asumir el retiro de su trabajo o su jubilación. Incluso hay mamás que no tienen hijos sino rehenes, no los sueltan. Porque si sueltan a su hijo no le encuentran sentido a su vida. Hoy podría decirte que mucha gente tiene su identidad puesta en su oficio y no en su vida. Hay personas que se sienten golpeadas por la vida porque sienten que ya no pueden tener poder por no tener oficio. No dejes que tu identidad se pegue a tu oficio. Un diploma no te hace más que ser persona, cuando el médico muere el diploma no sigue atendiendo. Por lo tanto no dejes que los cargos sean la identidad de tu vida. Algo bueno está por venir.