EVANGELIO DEL DÍA🌾

Miércoles 23 de Octubre de 2024

Lucas 12, 39-48

Jesús dijo a sus discípulos: «Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada.»

Pedro preguntó entonces: «Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos?»

El Señor le dijo: «¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? ¡Feliz aquel a quien su señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo! Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes.

Pero si este servidor piensa: «Mi señor tardará en llegar», y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles.

El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente.

Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho; y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 12, 39-48:

💫Entiéndanlo bien

1) Ladrón:

Hay personas que nos pueden robar la vida y es por ello que hay que estar atentos con el camino que trazamos. Es importante que puedas lograr en tu vida aprender a ser cauteloso y cuidadoso. Hay ladrones que solo quieren tenerte como posesión y tomarte como un trofeo de su vida. También perforan tus sueños y tus ilusiones, llegando incluso a meterte el dedo en la llaga. No dejes que nadie robe tus sueños y proyectos, no des lugar a que quieran manejarte tus decisiones y que, mucho menos, manipulen tu caminar diario. No te dejes robar, porque tu vida tiene valor y sos una persona que vales.

2) Ocupado:

Capaz que a vos y a mí nos gusta que nos alivien las cosas, pero cosa distinta es no ocuparte de tu vida y dejar que otro decida por vos. Cuando hay otros que empiezan a ser protagonistas de tu vida, y vos ya dejas de tomar opción y decisión en tu vida, puede que caigas en un vicio acomodado. Por comodidad o seguridad dejas que otros manejen tu vida y, por el otro lado, te envicias de que otros ya decidan por vos. El estar sin hacer nada por tu vida, y a la espera de que otros hagan por y para tu vida, te puede terminar enfermando y hasta incluso intoxicando tu forma de vivir. Hácete cargo de tu vida y de tu forma de vivir.

3) Le dio:

Tenés dones y capacidades que Dios te regaló. Deja de creerte que sos inútil y que no servís para nada. Deja de pensar que todo te sale mal. Deja de estar poniéndote en la cabeza que a todos les va bien y a vos todo te está saliendo todo mal. La vida es como vos querés que sea, la forma de vivir es la que vos mismo le das forma, y la actitud que le ponés a tu vivir es la actitud y convicción que vos tienes y pones frente a los demás. Hoy date la oportunidad de vivir tu vida y asumiendo que vos y solo vos tenés las riendas de ella. Algo bueno está por venir.