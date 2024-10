EVANGELIO DEL DÍA

Jueves 24 de Octubre de 2024

Lucas 12, 49-53

Jesús dijo a sus discípulos: «Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente!

¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 12, 49-53: La división

1) Arda: Al pasar los años uno va perdiendo la pasión por las cosas que hace. Es en la vida donde uno tiene que poner motivación para arder en sentido de prenderse para hacer las cosas. Quien cree, se motiva y quien se motiva, se apasiona, y quien se apasiona, encara. Por tanto, que tu fe en Cristo te motive a vivir y que puedas vivir motivándote y motivando.

2) Bautismo: No dejes de sumergirte en tu fe y en tu creencia. Estás llamado a aportar a esta vida y en esta vida. Es desde tu experiencia que podés animar y aportar. No dejes que las cosas de la vida hagan de tu vida una cosa. Más bien que tu vida sea un constante motivo de hacer las cosas, para que las personas se sientan valoradas y te valores.

3) División: La división que propone Jesús es desde el cuidado de la subjetividad, tenés que cuidar tu identidad. No dejes que las personas impongan su pensar sobre tu existir y no dejes que tu existir se reduzca al pensar de los demás. Algo bueno está por venir.