EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lunes 28 de Octubre 2024

Lucas 6, 12-19

Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de Apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos; y toda la gente quería tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 6, 12-19

💫Simón y Judas

1) Se retiró:

Es necesario que busques ese espacio y tu lugar en el día para encontrarte con vos y con Dios. No podés andar todo el tiempo a las chapas de acá para allá, ni puede ser que no te dediques un tiempo para vos y para Dios. Me lo digo a mí mismo, que hace un mes que trato de ir a la peluquería a cortarme el pelo y por una u otra cosa no llego nunca. Hay veces que nos olvidamos de nosotros por atender las necesidades de los demás. Siempre nos dejamos para lo último. Pero para hacer bien en la vida de otro es necesario tu espacio y tu momento con vos y con Dios, porque no se puede dar lo que no se tiene.

2) Llamó:

El llamado de Dios es desde la autenticidad, porque Jesús mira lo auténtico del otro y no el currículum del otro. Haciendo una autocrítica de la iglesia, porque solo así podemos crecer, vemos que elegimos a sus integrantes según la curricula y hasta la ideología. Pero Jesús nos enseña que la elección pasa por el corazón. Hoy te invito a que te sientas elegido por Cristo para aportar en esta vida aunque te rechacen muchas veces los mismos que hablamos de Cristo. Hoy sentite un elegido de Dios a pesar de tus errores y pecados, porque Dios no llama a los capacitados sino que capacita a los llamados.

3) Sanaba:

Estamos llamados a acoger a todos, y sueño con una Iglesia así. Cuántas veces vemos gente dolida de la vida y por la vida y no tienen dónde conseguir paz. Incluso cuando vienen a nuestra Iglesia los hacemos sentir más enfermos, en vez de mostrarles que nosotros contamos con el remedio. Pero no me detengo a hablar de Iglesia tan solo como institución, Iglesia soy yo y también vos. Entonces, a ponerle onda y a trabajar. Ayuda con tu oído al que necesita ser escuchado. No te pido que vayas a misionar al África o al Congo, lo único que te pido es que ayudes a alguien desde lo que puedas y como puedas. Y eso sí, no corramos a nadie. La otra vez fui a un colegio de aquí, en Tucumán, a un encuentro de jóvenes, pero una hermana no tan solo me hizo sentir que no era bienvenido, sino que hasta me lo mandó decir. Esas cosas pasan dentro de nuestra institución. Cuando salí para evitar más incomodidad, porque también me sentía incómodo, comprendí cuántos cristianos se sintieron así en nuestra Iglesia, no bien recibidos por ser auténticos. Pidamos a Dios ser una Iglesia que acompañe y acoga como lo hizo Santo Domingo con los dominicos y las dominicas. Algo bueno está por venir.