EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 13, 22-30

Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?»

Él respondió: «Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta, diciendo: «Señor, ábrenos.» Y Él les responderá: «No sé de dónde son ustedes.»

Entonces comenzarán a decir: «Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas.» Pero Él les dirá: «No sé de dónde son ustedes; ¡apártense de mí todos los que hacen el mal!»

Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del Reino de Dios.

Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 13, 22-30:

💫Todo se logra con esfuerzo

1) Estrecho:

Uno se va moldeando en la vida con límites. Esos límites que te puso tu mamá o tu papá en su momento. El saber que hay sí y que también hay no; saber que vas formando tu vida con lo que logras y lo que fracasas. Pero llega un momento en tu propia vida que solo vos tomas decisiones, que vos asumís las responsabilidades de tu propia vida, y sentís el peso de las decisiones que tomas… esto también es parte de tu vida. La estrechés implica esfuerzo. Es saber asumir lo que implica, lo que decidiste o asumiste. Es reconocer los errores cometidos y las grandezas, sin culpar a nadie de lo que te pasa, porque vos y solo vos sos el protagonista de tu vida. Sé que hay momentos que te cuestan, a mi también me pasa. Hasta hay momentos que te dan y me dan ganas de tirarlo todo, pero recordá que hay un fruto del cual van a disfrutar todos. Seguí hasta el final, no te quedes a mitad de camino.

2) No sé de dónde son:

Hay veces que reducimos la vida o la religión a lo moral o a ciertos puntos, y es mucho más que eso. Hay veces que nos creemos superados por ser del grupo tal, parroquia tal o que sos gerente de… o patrón de… o lo que sea… en la vida todo es lucha continua, es ir al día a día; día nuevo lucha nueva. No te detengas y no te duermas, es tu vida y puede irse en cualquier momento.

3) Vendrán:

La búsqueda de la felicidad la tenemos todos. Hoy Dios te recuerda que con lo que tenés te alcanza para ser feliz, pero claro que es como un rompecabezas. Tenés que saber acomodar las cosas que tenés en tu vida para saber en qué momento y en qué lugar aplicarlo y también encontrarlo. Sábete afortunado porque lo que buscas fuera, está muy dentro tuyo. Tenés todo, pero hay veces que te crees que no tenés nada. A luchar, porque tu propia vida te necesita. Algo bueno está por venir.