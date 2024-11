EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lunes 4 de Noviembre de 2024

Lucas 14,12-14

En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 14, 12-14:

💫Hacer el bien siempre

1) Cuando des:

El cristiano está llamado a dar, ser caritativo, y no me refiero solo a lo material, sino también me refiero a tu tiempo y a tu oración. Cuán importante es darte al otro para descubrir que tus problemas no son los únicos y que todos en esta vida pasamos por diversas situaciones, pero cuando no nos abrimos a los demás nos dejamos cerrar por el egoísmo. Muchas veces renegás porque seguís jugando el mismo jueguito de la Playstation y no te das cuenta que tu vecino cercano no tiene cómo pagar la medicación de su hijo. Es bueno dar, la solidaridad es buena maestra.

2) La recompensa:

No debemos caer en ese egoísmo en donde queremos que todo gire alrededor nuestro. Debemos aprender a dar sin esperar nada. En la vida nos encontraremos con personas que nos ayudarán muchísimo y no nos pidieron nada y esto también implica que vos debes ayudar mucho, pues en este caminar de la vida aprenderás que el tiempo te irá entregando grandes recompensas.

3) Feliz de ti:

Es allí, en donarte, donde logras crecer espiritualmente y humanamente. Es aquí donde aparece el gozo y la felicidad, esto que dirá san Pablo: “la felicidad está más en dar que en recibir”. Por eso vos y yo debemos recordar que Dios nos da vida y vida en abundancia. ¿Qué obra caritativa hiciste desde el inicio del mes hasta hoy? Algo bueno está por venir.