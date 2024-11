EVANGELIO DEL DÍA🌾

Martes 5 de Noviembre de 2024

Lucas 14,15-24

En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «¡Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios!»

Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente; a la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado.» Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor.» Otro dijo: «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor.» Otro dijo: «Me acabo de casar y, naturalmente, no puedo ir.» El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos.» El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio.» Entonces el amo le dijo: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa.» Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 14, 15-24:

💫La fiesta de la vida

1) Organiza la fiesta:

Así es, Dios te trae a esta vida para que prepares tu vida y la vida de los demás. Para una fiesta se necesita a varios… Hoy Dios te invita a hacer comunidad, a compartir, a construir la vida con el otro, a abrirte al otro para juntos hacer la vida más llevadera. En la soledad es difícil tomar la vida como una fiesta. La soledad es aislarse y vivir tu mundo. Jesús mismo hizo comunidad, siendo el Hijo de Dios. No te aísles, por favor. Lucha contra ese demonio. Déjate acompañar, busca a ese amigo, a esa persona que te aporta, que te quiere, que te ama.

2) Los invitados:

Son aquellos que tienen cercanía con el organizador, con Dios… Me animaría a decir que son esas personas que leen mucho, instruídos o hasta son religiosos, pero que en el momento parece que uno se olvida de la vida y de disfrutarla. No podemos teorizar la vida ni hacerla un 2+2=4. No todo tiene que ir parejito. La vida es una sorpresa, y todos los días hay algo nuevo.

3) Los no invitados:

Son aquellos que son excluidos, pero no por Dios, sino por nosotros mismos. Podríamos denominarlos los que no llevaron una vida como debe ser, los que toman, los que fuman. Pero lo que cambia es la «misericordia», el sentirse tocado e invitado por Dios, eso es lo que te lleva a cambiar. Realmente cuando te encontrás con Dios la vida cambia y vivís la vida de una manera distinta: amándola, viviéndola, gozándola y aceptándola, y no teorizando todo. LA VIDA ES VIDA Y ES UNA SOLA. Algo bueno está por venir.