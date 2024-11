EVANGELIO DEL DÍA🌾

Miércoles 6 de Noviembre de 2024

Lucas 14, 25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, sí quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: «Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.» ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 14, 25-33:

💫Ir con Jesús

1) Iba un gran gentío:

Aún hoy, mucha gente busca a Jesús, hay mucha necesidad de Dios y mucha búsqueda de Dios. Nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerlo, podemos llevarlo y anunciarlo en la cotidianeidad y con el ejemplo en lo cotidiano y sencillo. Qué hermoso haberlo conocido a Jesús y seguir su camino.

2) Discípulo:

El discipulado es ese proceso interior de una intimidad e interioridad entre vos y Jesús. Lo más valioso que uno puede tener es la intimidad, eso que es propiamente tuyo. Es la intimidad lo que hoy está en riesgo, ya que hasta el celular la invadió,pues hasta la comida que comés subís. El discipulado implica un crecer en la relación interior con Jesús que te lleva a esa entrega a Dios en plenitud.

3) Seguir:

El seguimiento es una implicancia relacional al discipulado. Ser discípulo y misionero, son dos caras de una misma moneda. Pues quien es discípulo, se convierte en misionero y quien es misionero, forja en firmeza su discipulado. Algo bueno está por venir.