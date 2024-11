EVANGELIO DEL DÍA 💫

Jueves 7 de Noviembre de 2024

Lucas 15, 1-10

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle.

Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.»

Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: «¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido.» Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: «¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido.» Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 15, 1-10:

💫Hoy estamos viendo la misericordia de Dios

1) El Jesús que es buen pastor:

Es ese Jesús que sale a buscar a la oveja. Y vos y yo, como cristianos, tenemos que salir a escuchar a muchas ovejas que también están cansadas, agobiadas. No podemos ser una Iglesia de exquisitos, cerrada, en la cual estemos solamente los mismos de siempre. Tenemos que buscar a esas ovejas y no estar todo el tiempo siendo una Iglesia de pastores peluqueros que acarician a la oveja, que la peinan, la cambian, la vuelven a despeinar, la vuelven a peinar, no… Hay muchas ovejas que están sucias, cansadas, dolidas por el pecado que tienen y les tenemos que mostrar un Jesús misericordioso. Por eso te pido, con todo respeto, en esta mañana de oración, que por favor recuerdes que vos sos Iglesia. Y que hay muchas ovejas afuera que todavía necesitan encontrarse con un Jesús misericordioso, que sean miradas con misericordia, con cariño, que no sean miradas con una actitud de ser juzgadas. Porque Dios te está mirando con una actitud de cercanía y de amor para que te arrepientas y vuelvas, y no con una actitud de juzgarte y de decirte: “vos te vas de acá”. Hoy tenemos que buscar a esta Iglesia de puertas abiertas, que busca y que sale. Porque es la primera actitud que vemos en el evangelio de hoy, un pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Salí vos y tengo que salir yo como pastor, porque tenemos que buscar a esas ovejas y no quedarnos con aquellas que siempre están en el corral y las acariciamos y las tenemos. Hoy hay ovejas que hasta están con heridas graves y con manchas de sangre y, cuando las dejas por mucho tiempo, dan olor. Hoy tenemos hermanos nuestros que están con ese olor de la sangre por tantas heridas que tienen.

2) Sale a buscar:

Busca la manera de mostrar esa presencia de Jesús en el otro, por eso el Señor te quiere mostrar que, con su misericordia, vos sos valioso para Él, que el mejor don que vos podés tener es saberte amado por Dios. Y cuando te sentís amado, te sentís perdonado y, cuando te sentís perdonado, te sentís un enamorado pleno de Dios y enamorado de la vida y buscas enamorar a otros, te haces misionero. Por eso la actitud misionera de tu vida está en la meditación de la misericordia. Que el Señor te ilumine, que seas misericordioso y, por sobre, todo humilde. ¡Que Dios te bendiga! Algo bueno está por venir.