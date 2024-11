EVANGELIO DEL DÍA🌾

Viernes 8 de Noviembre de 2024

Lucas 16,1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: «¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido.» El administrador se puso a echar sus cálculos: «¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa.» Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: «¿Cuánto debes a mi amo?» Éste respondió: «Cien barriles de aceite.» Él le dijo: «Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta.» Luego dijo a otro: «Y tú, ¿cuánto debes?» Él contestó: «Cien fanegas de trigo.» Le dijo: «Aquí está tu recibo, escribe ochenta.» Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 16, 1-8:

💫Administrar la vida

1) Malgastar:

La vida es el billete más valioso que Dios nos da. Pero hay veces que tu vida la malgastas. Debes administrar tu vida y todo exceso es malo. Entonces, cuando caes en dedicarle más tiempo al trabajo que a la familia, está mal. O cuando le metes más a la fiesta que a las responsabilidades, también está mal. Es necesario buscar siempre el punto medio de las cosas. Como diría san Agustin: “mantén el orden y el orden te mantendrá a ti”.

2) ¿Qué voy a hacer?:

Es la pregunta que todos nos hacemos cuando sentimos que se nos corta todo. No sabemos a dónde ir. Hoy Jesús te propone que veas y descubras qué es lo que vos podés hacer en este mundo. Descubrir tu caminar y tu lucha. Pero también saber para qué sos bueno, ¿cuál es tu talento? Estoy seguro que tenés uno…

3) Astucia:

¡Cuán importante es tratar bien a los demás y saber que en algún momento voy a necesitar del otro! Acordate que la vida es como una tortilla, el que está arriba luego pasa abajo. Siempre pienso en esto cuando voy a pagar las cuentas o tengo que ir al banco y uno ve a veces ese trato medio altanero, y digo dentro mío: ¿Cuánto tiempo le va a durar este cargo? ¿Se olvidó que es igual a mí? En fin, acordate que todos estamos en el mismo camino y no te olvides que capaz hoy sos la locomotora, pero en cualquier momento pasas al último vagón. Así que trata de ser cortés siempre, por lo menos inténtalo hoy. Algo bueno está por venir.