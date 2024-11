EVANGELIO DEL DÍA🌾

Martes 12 de Noviembre de 2024

Lucas 17, 7-10

En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: «En seguida, ven y ponte a la mesa»? ¿No le diréis: «Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú»? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: «Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.»»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 17, 7-10:

💫Simples servidores

1) Arar:

En esta vida amigo o amiga todos tenemos una función y un compromiso. Es importante que te des cuenta que tenés que asumir tu rol y tus compromisos. No puede ser que pasen los días y sigas dando vueltas en la relación que no se dio, en el trabajo que querías y nadie te ofreció o en ese engaño que no se disculpó. Vos tenés que seguir para adelante y tenés que comprender que la vida misma implica dolor y sacrificio, pero con un fin, con la cuestión de que todo lo que haces es para algo y para alguien.

2) Prepárame:

Hay que comprender que todo en la vida tiene su momento y su espacio. No podés buscar ser gerente sin antes haber asumido los roles simples y sencillos. Hay veces que nos encanta buscar resultados sin sacrificios, obtener cosechas sin antes sembrar. No busques cosechas de cosas que vos mismo no sembraste y aprende a llevar tu vida con lo que tienes, más que con lo que desearías tener.

3) Cumplir:

En este día, 12 de noviembre, llego a mis cuarenta años. Hay muchas cosas que venía pensando y te las quiero compartir ya que al cumplir años hoy me hace pensar lo pasado, para empezar a emprender mi futuro de una mandera distinta, y quiero compartirte lo siguiente.

Aprendí que vivir es cuestión de actitud más que de suerte.

Aprendí que no todos los que están a tu lado estarán siempre.

Aprendí que Dios te pone a las personas justas en el momento justo.

Aprendí que muchos te rodean pero pocos son los que están.

Aprendí que quien te ama no te lastima y es capaz de soltarte para que vivas.

Aprendí que no puedo vivir a la demanda de los otros sino que doy lo que puedo.

Aprendí que no puedo complacer a todos pero, con lo que hago de corazón, hago un bien a todos.

Aprendí que recibiré críticas, calumnias y difamaciones pero que eso no me define sino que define a quienes lo hacen.

Aprendí que la vida es un constante aprendizaje y de todo, como de todos, algo se tiene que aprender.

Algo bueno está por venir.