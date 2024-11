EVANGELIO DEL DÍA🌾

jueves 14 de noviembre de 2024

Lucas 17, 20-25

En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús:

«¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?».

Él les contestó:

«El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: “Está aquí”

o «“Está allí”, porque, mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros».

Dijo a sus discípulos:

«Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del hombre, y no lo veréis.

Entonces se os dirá: “Está aquí” o “Está allí”; no vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del hombre en su día.

Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

*Lc 17, 20-25:

💫El Reino de Dios ya está

1) Ostensiblemente: Muchas veces al hablar del fin del mundo nos viene miedo porque es como que pensamos que explotará un volcán, que habrá terremotos y luces fulminantes en el cielo… ¿Vos cómo te imaginas el fin del mundo?

2) Viene Cristo:

El fin del mundo es cuando viene Jesús por segunda vez. Esto significa que para el cristiano no hay mayor alegría que volver a encontrarse (o encontrarse) con el mismo Jesús. Encontrarse con Jesús es lo más hermoso que nos puede pasar, ¿por qué tenés miedo a eso? Si esa es nuestra esperanza. Nosotros, como los primeros cristianos, la luchamos constantemente para decir “ven Señor Jesús”. Porque con vos, Jesús, se nos hace más fácil la vida.

3) Hoy:

Hay que encontrarse con Jesús, porque hay que instaurar el reino de Dios en la tierra, en lo cotidiano. Como decía la santa Madre Teresa de Calcuta, que tu misa sea como la última, la única y la primera. Hoy te invito a que pensés el día así. El encuentro con tu familia de hoy sea como el primero, el único y el último. Hoy vos tenés que jugarte todo en la cancha, hoy es tu gran partido. Cada día tenés que jugártela más. Déjalo todo porque el Reino de Dios ya está. Es Jesús en vos, con vos y para vos. Algo bueno está por venir.