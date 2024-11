EVANGELIO DEL DÍA🌾

Viernes 15 de Noviembre de 2024

Lucas 17, 26-37

Jesús dijo a sus discípulos:

«En los días del Hijo del hombre sucederá como en tiempo de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos.

Sucederá como en tiempos de Lot: se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el Día en que se manifieste el Hijo del hombre.

En ese Día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá; y el que la pierda, la conservará.

Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado; de dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada.»

Entonces le preguntaron: «¿Dónde sucederá esto, Señor?»

Jesús les respondió: «Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 17, 26-37:

💫Tiempos de Noé

1) La gente:

En tu historia te irás dando cuenta que no podés seguir a la manada, no podés estar haciendo todo lo que la gente hace y diga. No te dejes llevar por lo que la gente diga o hace porque, cuando te va bien o tenés dinero, todo el mundo está pero, cuando te va mal o fallas en algo, todo el mundo te suelta la mano. Aprende que no todos quieren tu bien y que no todos te van cuidar, por eso anda con pasos de calma para saber por dónde vas y por dónde la gente te quiere llevar, que no es lo mismo.

2) Lot:

Aprende a mirar para adelante y no para atrás. Comprende que la vida es una constante lucha pero que tu mirada siempre debe estar en lo que buscas y no en lo que dejas. Ten ese ánimo de vivir constantemente caminando más que vivir esperando. Hoy Jesús quiere invitarte a caminar, más que esperar.

3) Dejar:

La vida es una decisión y la vida misma exige toma de decisiones. Por eso, no pierdas el ánimo de descubrir lo que quiere Dios para tu vida y lo que tu vida busca en Dios. Ten ánimo de decidir y decide con el ánimo de saber que Dios está en ti. Algo bueno está por venir.