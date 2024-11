EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lunes 18 de Noviembre de 2024

Lucas 18, 35-43

Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello; y le informaron:

«Pasa Jesús el Nazareno».

Entonces empezó a gritar:

«¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!».

Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte:

«Hijo de David, ten compasión de mí!».

Jesús se paró y mandó que se lo trajeran.

Cuando estuvo cerca, le preguntó:

«¿Qué quieres que haga por ti?».

Él dijo:

«Señor, que recobre la vista».

Jesús le dijo:

«Recobra la vista, tu fe te ha salvado».

Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc 18, 35-43:

💫Levántate

1) Un ciego:

Era una persona sin fuerzas, pero que, por sobre todo, no tenía esperanza, estaba sentado en el camino, en la orilla. Es reflejo de aquel quien ya se da por vencido en la vida, no lucha ni camina por su vida. Mira cómo todo pasa, pero no interviene. Hoy capaz que por todo lo que venís viviendo en el año, no tengas ganas de seguir caminando, que te sientas cansado, y tenés tu derecho para estarlo. Porque te pasaron tantas cosas que ya no ves. Y encima que ya no ves, ya no tenés ganas de hacer las cosas. Hoy ¿sos un caminante de la vida? ¿O te sentás y ves pasar todo?

2) Cállate:

Lo quieren hacer callar, la multitud quiere callarlo. Hoy capaz que la cantidad de cosas que tenés te quiere hacer callar tu encuentro con Dios. Hoy todo este trajín de vida que estás llevando te lleva a esa situación de ni siquiera querer hablar con Dios. Es cuando la falta de tiempo no te deja nada de tiempo para hablar con Dios, y mucho menos scuchar a Dios.

3) Señor, que vea:

Hoy pidamos a Jesús poder ver. Tu vida es una búsqueda de la verdad y hay que aprender a ver lo que pasa a tu alrededor y lo que sucede en vos. Hoy Dios quiere hacerte ver que está con vos. Señor que vea, Señor que sea, Señor que entienda. Hoy pidamos a Jesús la gracia de poder ver. Y si estamos sentados y no queremos luchar más, pidámosle la fuerza necesaria para seguir adelante. Algo bueno está por venir.