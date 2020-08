EVANGELIO DEL DÍA

🌸🍃

Mateo (16,24-28):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del hombre con majestad.»

Palabra del Señor

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🍃

Mt. 16, 24-28:

🍃Seguirlo.

1) El que quiera:

Jesús te regala algo muy hermoso y te lo respeta, es la LIBERTAD. Vos sos libre y hace respetar tu libertad porque es el mayor regalo que tenes, no dejes que nadie te la quite y mucho menos que te la manoseen; ser cristiano es por pura libertad, nadie te puede obligar a serlo, pero el seguimiento si tiene sus exigencias, no es un si si y ya esta… hay un compromiso, asi como te dejo en claro que sos libre, tambien te dejo en claro que si elegiste esto, hay un compromiso, tiene sus puntos, pero sólo no te deja.

2) Verbos complicados:

Hay unas acciones que Jesús nos propone:

💖Renuncie

💖Cargue

💖Siga.

Son tres elementos que la misma vida te pone y son tres cosas que cuestan en el transcurso de la vida; renunciar no es nada fácil, porque es confianza en el plan del otro; cargar mucho mas que cuesta, porque uno se cansa; seguir tambien es dificil porque uno no sabe hasta cuando y se desespera. hoy ¿qué es lo que más te cuesta? ¿renunciar? ¿cargar? o ¿seguir?.

3) Su Reino:

Estamos llamados a la eternidad, pensa que Dios te espera con esos brazos abiertos, que hay un fin en esta vida y podes conseguir mucho en este caminar. En la vida aprendemos y vamos adquiriendo experiencia. termino con esta oración de Madre Teresa de Calcuta:

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida,

Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua,

Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.

Cuando sufra, dame alguien que necesite consuelo,

Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro,

Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.

Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos,

Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien, Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.

Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión,

Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender,

Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos,

Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo.