🌸EVANGELIO DEL DÍA 🌸🍃

Mateo 19,23-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito: Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.» Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Para los hombres es imposible; pero Dios lo puede todo.» Entonces le dijo Pedro: «Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?» Jesús les dijo: «Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros.»



Palabra del Señor



🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌸

Mt. 19, 23-30:

🍃🌸Tu bien.

1) Las riquezas:

Aquí no hablamos de ricos económicamente hablando. No hablamos en sí del que tiene el bolsillo lleno. Estamos hablando de aquellos que se creen tenerlo todo, creen tener la razón siempre, tener la última palabra, creen que no deben nada a nadie. Esa riqueza que denominamos “soberbia de corazón”. Esa riqueza sí que lleva a la perdición, porque ni siquiera dejas entrar a Dios, porque vos mismo te ponés en el lugar de Dios.

2) Dejarlo todo:

Es lo que plantea Pedro a Jesús, porque somos personas que hemos asumido un estilo de vida que es la cristiana. Vivir como Cristo… esto implica renunciar a cosas que te propone este mundo y que sabemos que son totalmente distintas a lo que nos propone Jesús. Pero además sabemos que te lleva esto a que te tachen o te consideren un ridículo. No te preocupes, ya somos varios en la lista.

3) Recompensa:

Dios no hace las cosas en vano. Nos regala muchas gracias a nuestro corazón de manera constante. No te desanimes, que tenés muchas riquezas en tu corazón, pero esas riquezas de las buenas, que te hace sentir pleno y feliz. ¡Vamos! Hay mucho por dar y Dios está con nosotros.