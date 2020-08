EVANGELIO DEL DÍA🌸🍃

Mateo (20,1-16):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido.» Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?» Le respondieron: «Nadie nos ha contratado.» Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña.» Cuando oscureció, el dueño de la viña di…

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO🌸*

Mt. 20, 1-16a:

🍃🌸Hacer con lo mío lo que debo hacer.

1) La paga:

En esta vida es como que uno se hace calculador y, cuando uno empieza a crecer, aparece la preocupación por lo material. Incluso hay personas que solo piensan y hablan de lo material. Pero lo que te propone de paga Jesús es la eternidad y una vida llena de paz. Eso vale más que el oro del mundo. Es más, conocí gente adinerada, pero sin paz, que me llegó a decir que era capaz de dar propiedades por estar en paz. En fin, la paga que hace Dios en tu vida es llenarte de paz que solo puede darla Él y esa eternidad que solo Dios puede otorgarte. En tu ratito de oración de hoy pedile paz…

2) Los trabajadores:

Encontramos que cada uno tiene su tiempo y su momento de encuentro con Jesús. Si no hay un encuentro con Cristo no podrás trabajar en las cosas de Cristo. Pero hay una actitud que pueden tener los obreros, vos y yo. La actitud de ser calculadores en la vida. Hago cosas por lo que me den y no por mí mismo. Hay trabajadores de las cosas de Dios que son especuladores. Es como que yo haga audios y cosas para llegar a ser papa u obispo y no por el amor a Dios. Pero, en fin, hay cristianos que se encontraron con Cristo, pero se hacen especuladores de las cosas de Cristo, como el catequista que busca poder, el sacristán que se cree dueño de la Iglesia y no bien termina la misa apaga la luz para que se vayan rápido, etc. Pero también en la vida podemos encontrar estos tipos de trabajadores. Personas que quieren vivir de herencias y no laburar nunca, personas que buscan siempre sacar tajada de todo. Ya tienen, pero quieren tener más. Son esos que antes que se muera la abuela ya se están peleando por las joyas de la herencia. Hoy debemos buscar la humildad y saber valorar lo que tenemos. Dios te invita a trabajar, pero no te preocupes por la paga, es buen pagador.

3) El propietario:

Es nuestro Dios, un Dios que te sale a buscar en tu vida en distintos momentos, distintos tiempos. Algunas veces te aparece en tu niñez, otras veces en tu juventud y otras veces cuando ya estás por terminar el tramo de esta vida. Pero no se cansa de buscarte y te quiere dar una labor, trabajar para Él, incluso en el momento final de tu vida, con tu oración y tu dolor. Este Dios es misericordia y consuelo. No se cansa de buscarte y se da el tiempo de ir a tu encuentro. Tiene ya trabajadores pero lo mismo te busca a vos, porque no está interesado en la obra o en sacar ganancias. Está interesado en vos, que sos su obra y su ganancia.