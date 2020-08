EVANGELIO DEL DÍA🌸🍃

Mateo (25,1-13):

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El Reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!» Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas.» Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis.» Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: «Señor, señor, ábrenos.» Pero él respondió: «Os lo aseguro: no os conozco.» Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.»

Palabra del Señor

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌸

Mateo 25,1-13:

🍃🌸Tenés que ser despierto, que en cualquier momento se arma.

1) Prudente:

Esto refiere a la persona que programa y proyecta. En tu vida está bien que vivas el día a día, pero sin entrar en los extremos. Ni ser un estilo «cristiano barrilete» que va para donde lo mueve el viento, ni ser «cristiano agenda» en quien está todo minuciosamente programado. La prudencia implica ser organizado y saber prevenir en la vida.

2) Imprudente:

Esto refiere a la persona que es muy confiada. Se mira a sí pero no ve toda la situación. No hace un análisis del todo. Hay algunos tipos de imprudencia:

🌸a) física:

Cuando cometes acciones que no corresponden en el momento.

🌸b) Física :

cuando transmitís un pensamiento sin antes haberlo analizado bien.

🌸c) Moral:

Cuando ridiculizas a alguien argumentando que decís la verdad.

Fíjate en cuál caes más.

3) El esposo:

Refiere a Dios. Tarde o temprano llega a tu vida. Esa “dormida” implica la muerte en la cual te vas a despertar, pero te pedirá que enciendas la luz. No te confíes mucho porque para mantener la lámpara no alcanza tan solo con golpearse el pecho en la misa de los domingos. Implica prever tu vida sabiendo tus fortalezas y debilidades. ¡A trabajar!