EVANGELIO DEL DÍA🌸🍃

Marcos (6,17-29):

En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio; no acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados.

El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy.»

Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino.»

Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?»

La madre le contestó: «La cabeza de Juan, el Bautista.»

Entró ella en seguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, el Bautista.»

El rey se puso muy triste; pero, por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. En seguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven; la joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron.

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌸

Marcos 6,17-29:

🍃🌸El poder lleva a matar inocentes.

1) La sensualidad:

Es en referencia a ese baile de la hija de Herodías. Cuántas veces se te va la cabeza por esa sensualidad que te lleva a prometer cosas que son dolorosas y matan a muchos, por ejemplo «tu familia». Hoy vivimos en un mundo de lo sensual, en donde se rompen las barreras. No está ni siquiera el límite de un hábito o de un anillo. No te dejes tomar por la sensualidad porque cuando te arrepientas será muy tarde.

2) El poder:

No se refleja tan solo en Herodes sino también en Herodías. Esta mujer, con tal de tomar poder, es capaz de usarla a su hija y de matar un inocente. Al que le gusta el poder termina haciendo estas cosas «usa a las personas» y «liquida a quien le sea una amenaza». Por favor, cuidado…cuántos curas y monjas dejaron su vida consagrada porque alguien quería tener la manija sí o sí. Cuántos te usaron a vos para usarte de trampolín y llegar a un puesto alto. Cuántos te puentearon a vos para ningunearte.

3) Juan:

Es la figura de un hombre valiente que se mantuvo en la verdad y en la coherencia. Le cortaron la cabeza, pero desde su firmeza. Sus discípulos la recogieron. En cambio, Herodes y Herodías perdieron la cabeza por el poder, pero al morir estaban solos. Mantenete en la verdad, eso te hará grande. El cielo es tuyo.