: 🌸EVANGELIO DEL DÍA🌸🍃

Mateo (16,21-27):

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.»

Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas corno los hombres, no como Dios.»

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.»

Palabra del Señor

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌸

Mt 16,21-27:

🍃🌸Distintos obstáculos

1) Físico:

Es cuando vos te aferras a una enfermedad o usas la excusa de la enfermedad para no vivir la vida. Suena un poco raro, pero para no cambiar de actitud de vida y tu modo de vivir te aferras a una enfermedad o usas de obstáculo la enfermedad o algo físico. Me pongo a pensar en cuántas personas con situaciones físicas difíciles nos dejaron ejemplo de superación y lucha. Te recomiendo la vida de Tony Meléndez, quien te recuerda que cuando él ve a alguien que tiene dos manos él mismo dice «ahí estoy viendo un milagro». No olvides que las excusas son excusas.

2) Psíquicos:

Cuando tu cabeza gira y gira aparece en tu mente el primer punto clave, «no puedo», y luego, «no lo lograré». Y así empieza a girar en vos un mundo de sensaciones donde se mezcla lo imaginario, lo posible y lo irreal. Tu mente pasa a ser tu enemigo y te generas más obstáculos que los que hay. Vence los fantasmas que giran alrededor tuyo y aprende a confiar más en vos y en Dios.

3) Espiritual:

Cuando tenés una distancia con Dios, porque lo ves como lejano o te enojas o tienes esa mirada de un Dios de mero cumplir. Hay veces que vos mismo te pones el obstáculo con Dios y no te das cuenta de que es tu compañero de camino.

La diferencia del obstáculo con la cruz es que los obstáculos te los generas vos mismo, mientras que la cruz es dada por Dios. A los obstáculos debes enfrentarlos vos mismo, mientras que a la cruz debes llevarla y saber que de la cruz viene la resurrección. Vence tus obstáculos y asumí tu cruz. Pero hoy qué pesa más en vos, ¿los obstáculos o la cruz?