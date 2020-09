🌸EVANGELIO DEL DÍA🌸🍃

Lucas (5,1-11):

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las redes para pescar.»

Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.»

Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a lo socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían.

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.»

Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.

Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.»

Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Palabra del Señor

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌸

Lc. 5,1-11:

🍃🌸Dios te eligió.

1) Se agolpaban:

Hoy muchos buscan a Dios, pero no saben por dónde. Algunos caen en la búsqueda de cosas sensacionalistas, en solo lo que es un estilo de Jesús Copperfield (como mago o ilusionista), pero otros caen en una imagen de Dios al estilo energético entonces buscan velas de tal color o incienso de tal olor o hasta incluso imágenes de tal material. Pero lo curioso es que Dios es más sencillo, solo busca tu encuentro y que compartas tu momento de vida con Él.

2) Lavando:

Los apóstoles estaban laburando, porque en el trabajo cotidiano también podés encontrarte con Dios. Es en el día a día, y sin hacer cosas extraordinarias, donde podés encontrarte con Jesús. Es en la oficina, barriendo la vereda y escuchando a tu colega donde también hay algo divino, algo de Dios.

3) Pescadores:

Dios te elije para llevarlo a tus hermanos por un simple hecho «porque le da la regalada gana» y, desde la libertad, quiere que seas su laburante. No elige a los mejorcitos (si no, mírame) elige a los que quiere, porque quiere. Déjate tomar por Dios y no digas «yo no puedo porque soy pecador» sino más bien «yo sí puedo, con la ayuda de Dios, porque yo soy pecador». Ánimo y fuerza, porque vos sos un laburante de Dios, así como sos.

