EVANGELIO DEL DÍA🌸🍃

Lucas (5,33-39):

En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: «Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también; en cambio, los tuyos, a comer y a beber.»

Jesús les contestó: «¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán.»

Y añadió esta parábola: «Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo; porque se estropea el nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: «Está bueno el añejo.»»

Palabra del Señor

🍃🌸MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌸

🍃🌸No mezclar lo nuevo con lo viejo.

1) Los de Juan:

Refiere a aquellos que siguen un camino de penitencia por los demás y de oración. Me pongo a pensar en las carmelitas descalzas, en los monjes benedictinos, los trapenses y tantas otras congregaciones que tenemos que llevan una vida de oración y sacrificio. Vos que me escuchas, y capaz que no sabes, te quiero contar que hay personas que toman distancia de este mundo cotidiano y se dedican a una vida de oración por los demás, que rezan por vos y por mí. Muchas veces nosotros no le damos bolilla y hasta estaría bueno que lo “googlees” para saber qué es. Ellos son un pulmón de la Iglesia y gracias a ellos muchos seguimos en pie. Hoy te propongo que le agradezcamos a Dios por aquellos que rezan todos los días por nosotros sin ni siquiera conocernos. De paso investiga y fíjate, capaz que cerca de tu casa hay un monasterio de clausura. Podrías visitarlos y agradecerles.

2) El novio:

Hay momentos en tu vida cristiana que estarás lleno de gozo. Rezarás tranquilo, tendrás muy buena recepción para ir a misa o rezar el Rosario, etc. Pero tendrás también momentos en tu vida en que te costará mucho. Es importante que cuides tus momentos de oración, aunque no tengas ganas, o que puedas realizar jaculatorias. Por ejemplo: “Todo tuyo”.

3) Lo nuevo:

Volvé a esta nueva persona que estás siendo. No vuelvas al pasado. No caigas en eso de ser rememorozo y caer otra vez en el pasado y girarlo todo al pasado. Vamos a lo nuevo de tu vida, a descubrir, a aventurarse y a caminar. Hoy podés ser un héroe de tu misma vida.