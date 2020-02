EVANGELIO DEL DÍA*

*Marcos (6,53-56):*



En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genesaret, y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron, y se pusieron a recorrer toda la comarca; cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza, y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto; y los que lo tocaban se ponían sanos.



*Palabra del Señor.*

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Mc. 6, 53-56: *



*Reconocer a Jesús te lleva a sanar.*

*1) Cruzar: *



Es eso lo que hace Jesús, va y cruza, no se queda quieto. Un cristiano no se puede quedar quieto en su metro cuadrado. Tenemos que salir, hacer como los evangelistas que salen sin pereza, y no les importa que le cierren la puerta en la cara. Tenemos que cruzar y buscar al hermano.



*2) Tocar: *

Es la parte que nos lleva desde la necesidad, para sentirnos curados pero también amados. La sanación pasa por ese reconocimiento y también por tocar al Señor.



*3) Sanar: *

El ir al encuentro de Jesús también te pone a que vos sanes con Jesús. Hoy tenemos muchos enfermos de la vida, personas con mucho dolor de corazón. Salvá vidas y apostá por Dios.