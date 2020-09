EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,7-9):

En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.

Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas?»

Y tenía ganas de ver a Jesús.

Lc. 9, 7-13: Ver a Jesús:

1) Trataba de saber: Herodes, por curiosidad, trataba de ver a Jesús. Hoy muchos tratan de verlo, pero hoy podés verlo en el otro, en ese médico que se la juega y atiende a pacientes incluso con ese miedo a contagiarse. Ahí está mi Jesús “médico”. También lo podés ver a Jesús en el recolector de basura, que todos los días tiene que pasar a retirar la basura y ahí está mi Jesús “basurero”. También encontramos a Jesús en tantas otras personas, pero tenés que estar atento, porque de alguna manera hoy Jesús te va a hablar.

2) Desconcertado: es cuando no podemos digerir un tema o una situación, o simplemente no aceptamos la realidad que nos toca vivir. Ponete a ver que hay momentos en tu vida que no terminas de digerir la realidad, encima que la imaginación es mala consejera, te terminas apartando del todo y aislándote. Siempre te sugeriré que hables de lo que te pasa.

3) La Merced: hoy es el día de la Virgen de la Merced y pienso en los mercedarios, una orden que el Señor puso para servir a la Iglesia, liberando a los cristianos esclavos de los musulmanes. El carisma de ellos es dar su propia vida como paga para liberar a otros cristianos. Hoy doy gracias a Dios por aquellos que eligieron el carisma y la vida mercedaria. ¡Gracias a ustedes por dar la vida por mí!