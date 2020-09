🌷🍃 EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,18-22):

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?»

Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.»

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»

Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías de Dios.»

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.»

La vida es un vivir.

1) Identidad: el evangelio nos apuntala a mirar esa identidad con Jesús, pero también es mirar tu identidad y tener en claro quién sos vos. No es tan solo entender quién es Jesús, sino que ello te lleva también a entender quién sos vos, aquello de San Agustín «Señor que me conozca, Señor que te conozca”.

2) Autenticidad: es el proceso de ser vos y no ser lo que otros quieren que vos seas. Aprende a no vivir para quedar bien con uno y con otro, porque llegará un momento en que no será sostenible. Busca esa capacidad de aceptarte como sos, sabiendo tus límites y fortaleciendo tus potencias.

3) Autoestima: Jesús dio la vida por vos y por amor. No tengas miedo de valorarte y hacer valorar tu vida. Vos sos importante. Aprende a vivir sabiendo que de cada día se puede sacar algo valioso. No tengas miedo de buscar la verdad en vos y hacerte valer por lo que sos y no por lo que tenés.