EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,47-51):

En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.»

Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?»

Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.»

Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.»

Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.» Y le añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»

Palabra del Señor

Jn 1, 47-51: Los arcángeles:

1) Gabriel: lo tenemos presente por su gran misión en la historia de la Salvación. Es más, por eso se llaman Arcángeles y no ángeles, ya que la misión de ellos es tremendamente importante para la humanidad. A él le confiamos cuando tenemos que transmitir una noticia importante y no sabemos cómo lo tomarán. Gabriel es anunciador, pero recordá que este nombre significa «fortaleza de Dios». Estoy seguro que aparecerá un Gabriel en tu vida que ayudará a fortalecer tu vida en Dios.

2) Rafael: es quien guía a Tobías en el Antiguo Testamento. A él le encomendamos nuestros viajes y nuestras tomas de decisiones. Sabemos cuán difícil es emprender un camino. No tan solo de viajar de un lado a otro, sino también emprender un camino en la vida. Rafael significa «medicina de Dios». Estoy seguro de que también aparecerán en tu vida personas que te sanarán y ayudarán a curar heridas que tienes de esta vida.

3) Miguel: lo conocemos por su lucha contra el diablo y es por ello por lo que le encomendamos nuestras almas y nuestra gente. A él le pedimos que nos aleje de toda tentación y de todo mal, especialmente que nos proteja de brujerías y hechizos. Recordamos que su nombre significa ¿quién como Dios? Le pedimos a San Miguel que nos defienda de todo mal.