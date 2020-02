EVANGELIO DEL DÍA*

*Lucas (10,1-9):*

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa.» Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: «Está cerca de vosotros el reino de Dios.»»



MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Lc. 10, 1-9: *

*

El amor exige sacrificio.*

*1) Misionaridad: *

Es ser cristianos de una Iglesia en salida. No podemos seguir esperando al hermano con manos cruzadas, hay que salir y buscar al otro. Si estás en el grupo de jóvenes, no invites al que es monaguillo, si ese ya está en las cosas de Dios, salí a buscar a ese que está metido en la droga o al joven que está con la play todo el día. Sé misionero, incluso en las redes sociales, difundí los audios (del que sea pero que hable del evangelio). Sé misionero con tu vida, pero no tan sólo los de afuera sino también con los de adentro.

*2) Abandono: *

Esta misión de evangelizar al mundo exige abandono. Uno pone la semilla y otros gozan de la cosecha. Pero no dejes de cosechar, no dejes de hacer cosas por Dios y no lo andes controlando al Espíritu Santo. Jugátela y hacé cosas por Dios y para Dios, incluso dona: dona de tu tiempo, de tus momentos, de tu sabiduría o de tu dinero, pero entregate que Dios te dará el doble.

*3) El día de los enamorados: *

hoy celebramos a San Valentín. Solo me detengo a decirte que si hay amor es porque hay sacrificio. Quien está enamorado cambia y ve la vida de otra manera. No tengas miedo en amar, sino más bien ten miedo a dejar de amar. No hay nada más lindo en la vida que estar enamorado. ¡Feliz día!