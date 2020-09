EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,57-62):

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré adonde vayas.»

Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.»

A otro le dijo: «Sígueme.»

Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre.»

Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.»

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.»

Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.»

1) Seguirlo: el seguir al Señor es un llamado y no una insistencia o capricho de uno. Es Dios quien te elige y llama. No es que vos lo apuras y lo elegís. Hay veces que nosotros condicionamos a Dios y le pedimos que Él haga nuestros planes. Te invito a que te sueltes y dejes ser Dios a Dios en tu vida.

2) Excusas: las excusas son excusas y hay veces que vos y yo convertimos nuestras vidas en puras excusas sin asumir nuestras responsabilidades. Es como que no queremos asumir lo que nos toca o nuestros errores o simplemente el deber soltar algo para avanzar en lo que elegimos. Las excusas solo sirven para acallar nuestra conciencia, pero de manera momentánea. Por eso las excusas son excusas.

3) No mirar atrás: tenés que seguir adelante porque no podés vivir de recuerdos. Aprende a vivir la vida como es y no vivir con el «es que antes». Parece que vivimos de recuerdos o con el verbo «hubiera o hubiese». Hoy mira para adelante porque hay momentos en los que la vida es como el ajedrez: se va para adelante y nunca para atrás, excepto una pieza, pero si miras para atrás podrás ser comido por tus enemigos. Mira para adelante que Dios no te deja solo.