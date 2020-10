🌷🍃 EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,13-16):

En aquel tiempo, dijo Jesús: «¡Ay de ti, Corozaín; ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha a mí me escucha; quien a vosotros os rechaza a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado.»

Mt. 18,1-5.10: Los Ángeles nos protegen.

1) Ser pequeños: nunca te olvides de esto, el que conoce a Jesús no busca grandezas y puestos, no busca reflectores para sÍ ni tampoco quiere ser la estrella. Quien conoce a Jesús vive en esa pequeñez que solo Dios regala. Ser pequeños es saber que Dios es tan grande que lo abarca todo y nos colma con su amor.

2) No despreciar: cuando se conoce a Jesús el corazón se abre de par en par. Los cristianos no despreciamos sino más bien buscamos hacer el bien sin mirar a quién y recordamos que todos somos hijos de Dios. Esa es la mayor grandeza. Es por ello que toda persona es única e irrepetible, toda persona vale.

3) Los ángeles: hoy es el día de los ángeles custodios, aquellos quienes nos cuidan día a día y segundo a segundo. Hoy forja esa relación con tu ángel de la guarda y sabe que Dios te ama tanto, tanto, que quiere cuidarte en cada momento y dispone de los suyos para vos. Dios quiere que todos se salven y estén con Él, vos ¿querés estar con Él?

¡¡Vamos!! Que tu ángel te ayuda.