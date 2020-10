EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,17-24):

En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.»

Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.»

En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.»

Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: «¡Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.»

Lc. 10,17-24: Que tu nombre esté en el cielo.

1) El poder: el poder de un apóstol de Jesús es ayudar, es servir, es hacer más fácil la vida de la gente. Es ayudar a llevar esas mochilas pesadas que tiene la gente. El poder en la Iglesia es servicio. Por favor, no mires el poder mundano desde la Iglesia, porque eso lleva a mirar a tus hermanos como tus empleados, ver a la parroquia como empresa, basarte en estatutos en vez del evangelio, mirar que estar cerca del párroco es para mostrar que tengo poder en vez de aprender, someter a tus hermanos en vez de ayudar. El poder en la Iglesia es liberar en Jesús y no usarlo a Jesús para mi campaña política eclesial.

2) Gozo: es el mirar cómo la Iglesia sigue a pesar de tantas luchas internas. Cómo el Espíritu Santo nos sigue mostrando que está con nosotros… es el gozo que uno puede tener cuando tiene al Espíritu Santo en su interior. Me gusta estudiar la historia de la Iglesia, en especial a Juan XXIII y a Pablo VI. Llegué a la conclusión de que, en los momentos más duros de la Iglesia, surgieron grandes santos. Y nunca faltaron profetas de calamidades. Y nunca faltaron santos que mostraron que Cristo lleva a su Iglesia.

3) Feliz: qué lindo es cuando uno encuentra la felicidad en Dios, es bello verte con la sonrisa, saber que la comunidad cristiana te quiere feliz. Yo no quiero que seas cura o monja, no quiero que te hagas de una institución o movimiento. Yo solo quiero que seas feliz, el medio… bueno eso ya depende de vos con Dios. Pero, ánimo, que Jesús en el confesionario siempre te espera y te recuerda en la fórmula de la absolución: “…te concedo por el Ministerio de la Iglesia el perdón y la paz.” Hoy busquemos juntos el perdón y la paz, porque ¡hasta el cielo no paramos!