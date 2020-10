🍃 EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Mateo (21,33-43):

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo.» Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Éste es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia.» Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?»

Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.»

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: «La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente?» Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.»

🌷🍃MEDITACIÓN DEL EVANGELIO

Mt. 21,33-43.45-46:

🍃🌷Esto es propiedad de Dios

1) Poseía una tierra:

El rey es Dios y posee la vida, esa vida que te la arrienda, te pide que la atiendas y des fruto. Esa tierra da ganancia porque toda vida da ganancia. Es más… vos das ganancia en esta vida y dejas un gran aporte en este mundo. La soberbia te lleva a creerte el dueño de todo y no un administrador de todo. Cuando tenemos las cosas y el poder que ella nos dan, nadie nos para. El tema es cuando tenés que rendir cuentas, allí se te complica porque te das cuenta que no es tan fácil y que no todo es tuyo. Qué feo cuando un administrador se cree dueño.

2) Los Viñadores:

Cuando la soberbia se nos prende, el interés puede llevar a cometemos en homicidas. Hay personas que pierden la cabeza en la vida por creerse que son dueños. A esta historia la escribís vos, pero el lápiz y el papel los pone Dios. El Señor también va poniendo en tu vida personas que te van frenando y recordándote que no podés andar por la vida así nomás, con esa soberbia galopante. Pero también hay veces que vos asesinas, con tus palabras hirientes o con tus actitudes. Asesinas haciendo que esa corrección que te hacen entre por un oído y salga por el otro. Cuánta gente y situaciones Dios te pone para recordarte que administras, y vos seguís adueñándote como si nada.

3) Su Hijo:

Hoy se te invita a hablar con el Hijo. Acércate a Jesús y habla con Él. Pregúntale qué quiere de vos y pensá si en verdad estás haciendo la voluntad de Él. Poné tu corazón a su disposición, desnúdate ante Él y no le escondas nada. Hoy es tiempo que veas las cuentas de tu vida y asumas tus errores y tus virtudes. Las ganancias y las deudas que tenés en tu vida. Creo que hoy podés tener una linda charla con Dios. Es un buen patrón, no te quitará ganancia, te ayudará a invertir. Vamos, que la vida es una y es hermosa, ¡disfrútala!