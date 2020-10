EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (11,1-4):

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.»

Él les dijo: «Cuando oréis decid: «Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación.»»

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🍃

Lc. 11, 1-4:

🍃🌷La oración.

1) Orando:

En el Evangelista Lucas vemos la figura de la oración como elemento central. En este tiempo te propongo que trabajes tu oración personal, ese momento de hablar a solas con Jesús y que puedas expresarle a Él todo lo que tenés dentro tuyo. No tengas miedo de hablarle de tus cosas. Esto también lleva a una disciplina porque debes buscar un tiempo y un espacio. Es tratar de darte ese lugarcito en tu día y en tu vida, defenderlo. Reconozco que es algo que cuesta porque hasta a mí me cuesta y te reconozco que si no tengo mi espacio hasta las 8 de la mañana luego pierdo por la vorágine del día. Claro que hay que orar en todo tiempo, pero es importante tener tu tiempo, ese tiempo de interioridad con Dios.

2) Padre:

El Padre Nuestro es la síntesis de toda oración y allí está todo lo que podemos pedir y elementos para vivir. Si te pones a meditar cada partecita, podés sacar muchas riquezas. Solo ponete a pensar que decimos Padre nuestro y no digo Padre mío, porque somos en Dios uno, somos familia. Hoy ¿con qué frase te quedas del Padre Nuestro?

3) El Rosario:

Hoy en muchas comunidades se celebra el día de la Virgen del Rosario. María te lleva a Jesús y el Rosario es esa rezar con la lengua y la mente; con la lengua, porque es repetir palabras, pero repetir palabras que sintetizan muchas cosas, como cuando un enamorado le dice muchas veces te amo a su amada. Pero también es un trabajo de la mente, porque junto a la imaginación, se va imaginando lo sucedido en cada misterio. Es como que vos estás viendo y viviendo esa escena. Hoy trata de rezar un misterio de Rosario aunque sea, y ofrécelo por alguien!