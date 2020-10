EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (11,5-13):

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos: «Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: “Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle.” Y, desde dentro, el otro le responde: “No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos.” Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?»

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lc. 11, 5-13:

🍃🌷La insistencia.

1) Recurre a Él:

Pasamos este tiempo buscando consuelo y ayuda, porque no logramos digerir como personas y como sociedad esto que nos sucede. Muchos golpes y tensiones, momentos en que sentimos la desconfianza porque no sabemos cómo ni quién nos puede contagiar. Este es el tiempo de recurrir a nuestro amigo Jesús, porque estamos a media noche de nuestra vida, porque no la tengo fácil, y a medianoche las cosas se complican. Son tiempos difíciles y el cansancio aparece, no tan solo en mí sino también en quienes me rodean. Hoy vengo ante vos Señor a pedirte el auxilio de tranquilidad y de paz.

2) Insistencia:

No dejes de batallarla. Sé que algunas veces nos cansamos de tanto dale y dale, pero a no aflojar. Hay días que nos cuestan más que otros, porque nos golpea a todos, pero no dejes de insistir y pedalear, porque estamos en medio de la marea, pero ya veremos la orilla de este navegar. Tenemos que seguir remándola juntos, dándonos fuerza mutuamente y no dejar que el desgano atormente nuestro interior. Cuando uno navega en el mar y se encuentra con una tormenta debe evitar que entre agua al barco, para que no se rompa y se hunda. Vos y yo evitemos que entre el agua del desánimo en nuestras vidas porque nos quebrará y nos destruirá más rápido que el Covid 19. No dejes que entre el desánimo en tu vida.

3) Buscar para encontrar:

Ya se está buscando la cura y la vacuna para esto, pero vos y yo busquemos la paz. Eso no nos lo puede dar ningún laboratorio, sino Dios. No dejes de buscar aquello que te hace sentir pleno y feliz. No dejes de buscar lo que te hace bien y lo que te da la razón de vivir. Ánimo y fuerza que hasta el cielo no paramos.