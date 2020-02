EVANGELIO DEL DÍA*

*Marcos (8,27-33):*



En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?»Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas.»Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?»Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.»Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo.Jesús se volvió, y de cara a los discípulos increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!»

*Palabra del Señor*[20/2 03:17] Maria concepcion: *

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Mc. 8, 27-33: *

*

Reconocerte en vos.*



*1) Autenticidad: *

Vamos a ver que no es lo mismo ser auténtico, que ser rebelde. Porque la persona auténtica tiene algunas características, y la primordial, es que uno se centra en sí y sabe qué es lo que quiere y quién es. Podés escuchar lo que la gente diga y hable de vos, pero lo que verdaderamente importa es que sepas vos quién sos. Eso te permite ser libre y claro con los demás, al estilo de Jesús, pues él sabe cuál es su misión y sabe quién es, sabe los riesgos, pero los asume y deja en claro a quienes lo rodean por dónde va su caminar. Es a esta autenticidad a la que vos y yo debemos llegar, el poder transmitir ideas claras de lo que somos, de lo que podemos y no podemos. Ser auténtico es saber quién sos , mostrarte como sos y que no te manipulen.



*2) Rebelde: *

Es distinto a una persona auténtica ya que no cumple con lo que se le pide, no porque no lo quiera, sino más bien para enfrentar al que le pide, es romper leyes que afectan a los demás, pero no tiene en claro qué quiere y por qué lo quiere. Es chocar por chocar, pero también es un victimizarse por victimizarse, el rebelde escucha la demanda, escucha al otro y lo que piensa, pero no se escucha a sí. Distinto de ser auténtico.



*3) Asumir: *

Jesús asume su realidad y plantea su camino. Pero deja en claro que su mirada está en el Padre y lo que el Padre Dios le pide, lo que sucede a su alrededor es un conocer la realidad. Hoy asumí la misión que Dios te puso en tu vida y no dejes que los comentarios te distraigan de la misión que vos tenés.