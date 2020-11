EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Juan (2,13-22):

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.

Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.»

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?»

Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.»

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?»

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor

: 🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Jn. 2,13-22:

🍃🌷La Basílica de Letrán, catedral del Papa.

1) Vendedores:

Son aquellos que iban al templo para negociar y no para rezar. No iban al encuentro de Dios más bien negociaban desde las cosas de Dios. Por favor, no negocies con Dios. No caigas en «voy a misa si me haces esta gauchada». No hagas tampoco negocios desde Dios, en donde buscas «usarlo a Dios» y no te enojes con Dios si tus negocios no salen.

2) Cuidado a lo sagrado:

No te digo que mañana salgas con látigo, pero sí te invito a que cuides los lugares sagrados, respetarlos más que nada. No digo que vayas a misa con mantilla, ni con saco, pero sí ir con la dignidad que se merece. Creo que nosotros mismos en los últimos tiempos no hemos sabido cuidar nuestros lugares sagrados, desde el uso del celular en plena misa, como en la forma de vestir.

3) Reconstruir:

Dios nos invita a reconstruir, a movernos para que la Iglesia crezca y se haga presente en medio nuestro. Hoy, vos y yo somos Iglesia y necesita de mi aporte y de tu aporte. Vos ¿qué estas aportando a tu Iglesia Católica?

