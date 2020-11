EVANGELIO DEL DÍA

Lucas (19,11-28):

En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida.

Dijo, pues:

«Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey, y volver después.

Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro, diciéndoles:

“Negociad mientras vuelvo”.

Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo:

“No queremos que este llegue a reinar sobre nosotros”.

Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno.

El primero se presentó y dijo:

“Señor, tu mina ha producido diez”.

Él le dijo:

“Muy bien, siervo bueno; ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades”.

El segundo llegó y dijo:

“Tu mina, señor, ha rendido cinco”.

A ese le dijo también:

“Pues toma tú el mando de cinco ciudades”.

El otro llegó y dijo:

“Señor, aquí está tu mina; la he tenido guardada en un pañuelo, porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado”.

Él le dijo:

“Por tu boca te juzgo, siervo malo. ¿Conque sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y siego lo que no he sembrado? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses”.

Entonces dijo a los presentes:

“Quitadle a este la mina y dádsela al que tiene diez minas”.

Le dijeron:

“Señor, ya tiene diez minas”.

Os digo: “Al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia”».

Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén.



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO

Lc. 19, 11-28:

🍃🌷La vida es para producir

1) Los enemigos:

Son aquellos que van detrás para matarlo. Es la situación de aquellos que van mirando tu vida para que te mandes una y marcar tus faltas, como esperando una que te mandes para casi publicarlo en Face y en Instagram. Te tengo que reconocer que mientras brilles, la envidia llevará a que muchos estén atentos a vos para matarte, no físicamente, pero sí en comentarios y críticas. Vos tenés que seguir con la tuya. Mira para adelante. Concéntrate en lo que tenés que hacer y vive la vida como la tenés que vivir. No te niego que es molesto tener gente atrás, atenta a vos, con la guadaña de la lengua para liquidarte, pero tu objetivo es mucho mayor y mejor. Ellos tienen por objetivo liquidarte, vos: ser feliz.

2) Los talentos:

Vos tenés ese algo de Dios, ¡sí!, vos tenés algo de Dios. No sé qué, pero algo tenés. Entonces primero mírate vos y fíjate qué tenés para darnos a los que te rodeamos. ¡Producí! Producí vida y entusiasmo. Producí y generá en la gente que te rodea una mirada de la vida distinta. No seas un gas tóxico en el que aquellos que te rodean se terminen adormeciendo o enfermando. No tengas miedo a los riesgos, el que no arriesga no gana…

3) Miedo:

El miedo paraliza, eso le pasa al último hombre. No dejes que el miedo te lleve a encerrarte y a no producir con el don que tenés. No tengas miedo a confrontar y a luchar. Tenés que ganar vidas y producir vida en las vidas que te rodean. Somos inversionistas de Dios. No te dejes tomar por el miedo porque el miedo es mal consejero.