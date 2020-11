EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Mateo (25,31-46)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.» Entonces los justos le contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el rey les dirá: «Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.» Y entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistirnos?» Y él replicará: «Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.» Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Mt. 25, 31-46:

🍃🌷Dios está en el otro.

1) Cuando venga:

Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, porque el Papa Pío XI proponía un giro en el mundo. Caía la monarquía en Europa a inicios del siglo XX y esto llevó a que muchos se replantearan por dónde iría el mundo. Hoy te recuerda el Papa Pío XI que vos podés meter el reino de Dios en lo cotidiano, en lo de cada día, mostrando que Jesús reina en tu corazón con una sonrisa y una caricia que vos podés emitir en el otro.

2) Los benditos:

Es saber que tu obrar aquí en la tierra tiene mucha importancia para ese camino al cielo, a la eternidad. Dios no te suelta, te acompaña y te cuida como pastor, pero busca que vos des lo mejor de vos en este mundo a través de actos y gestos concretos. Lo que vos hagas en tu hermano repercute en la eternidad.

3) Hacer el bien:

No dejes de buscar su reino, encontrá a Jesús en el otro. No dejes de hacer el bien, ayuda mientras puedas, da de tu tiempo, de tus talentos, hasta de lo que puedas ayudar material o humanamente. No dejes de buscar hacer el bien, porque vos con simples cosas podés lograr mucho en otros. ¡Vamos!, vos podés meter el reino de Dios en la tierra y ayudar a que otros tengan una linda vida en esta tierra.