EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (21,1-4):

En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo; vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y dijo:

«En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lucas 21, 1-4:

🍃🌷Lo que uno deja.

1) Los ricos:

Refiere en el Evangelio que van a cumplir con lo religioso y entregan aquello que les sobra. La persona entendida en este tinte referirá a esa persona que constantemente da cosas solo por cumplir. Es la persona que no obra de corazón sino para la tapa de la revista. Son personas que se basan en sus riquezas, seguras de sí, como que más bien le hacen un favor a Dios. Esas personas que constantemente hacen su “home banking” más que presencia en Dios.

2) La viuda:

Ella se abandona a Dios. No puede depender de sí, sino más bien su seguridad está puesta en Dios porque ella se ve limitada. No tiene nada y no puede asegurarse en nada más que en Dios. Hoy la viuda nos da ejemplo de entrega y de dar al Señor la vida y el corazón. Es poner tu vida para Dios y no lo sobrante de tu vida. Es ir a la lucha con Dios en todo momento. Hay que estar con Dios en las buenas y en las malas. Esa viuda es cada persona que a la mañana temprano se levanta y se encomienda a Dios. Esa viuda es cada persona que dice: «Jesús, en vos confío».

3) La ofrenda:

Es pensar en lo que uno da. ¿Qué das hoy a Dios? ¿Qué le ofreces hoy a Dios? Está bueno que te preguntes qué le venís a entregar. Porque tu vida implica lucha, y es una lucha cotidiana. Tengo en claro qué le pedís, pero ¿qué ofreces?

Hoy toma una hoja y pensá en cinco cosas que le vas a ofrecer a Dios.