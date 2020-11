EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Marcos (13,33-37):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»

Palabra del Señor

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Mc. 13, 33-37:

🍃🌷Nuevo tiempo.

1) Prevenidos:

En la vida tenemos que estar atentos. Ser conscientes de lo que hacemos y vivimos. No podés andar así porque sí en la vida. Muchas veces somos muy confiados y nos creemos que tenemos derecho a todo. Eso lleva a que se cometan muchos daños. Incluso nos creemos jueces. Juzgamos a las personas fácilmente y señalamos con el dedo con mucha liviandad. Fíjate en lo que decís y hablás, fíjate cómo vos actúas y pensá si estás llevando tu vida por donde debe ir.

2) Llega:

Tarde o temprano la vida te pide cuentas y sabes que la vida es una sola. Aprende a escuchar a las personas que te quieren. Escucha a los mayores, porque la experiencia habla. Cuán importante es saber escuchar en esta vida y poder ver cómo ven otros tu vida. Contrólate y aprende del tiempo y valora la experiencia.

3) Ad-Ventus:

Ya viene… eso significa. Hoy iniciamos 4 semanas de preparación para recibir a Jesús. Es tiempo de parar la pelota y mirar para atrás lo vivido en este año y prepararte para que Jesús nazca en vos. Es tiempo de mirar la vida y recordar que algo bueno está por venir. No es tiempo de miedos. Es tiempo de balances y de preparar el corazón a cosas nuevas. Buen inicio de Adviento y a prender la primera velita de tu corona.